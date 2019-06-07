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Polis dayağına 20 yıl sonra tazminat

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Güney Kıbrıs'ta 20 yıl önce polis şiddetine maruz kaldığı için fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşayan bir şahıs, yaklaşık 456 bin Euro tazminat almaya hakkazandı.
Polis dayağına 20 yıl sonra tazminat

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Limasol’da bundan 20 yıl önce, 30 Temmuz 1999 tarihinde gerçekleşen bir olayda, o dönemde 25 yaşında olan bir şahsın, Kıbrıs Rum polisinin şiddetine maruz kalması sebebiyle çalışamaz duruma geldiği gerekçesiyle Kıbrıs Rum mahkemesinde açtığı davanın sonuçlandığını yazdı.

Gazete, polis şiddetine maruz kalan şahsın ağır fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşadığının o dönemdeki muayenesinde tespit edildiğini, ancak birincil hukuk mahkemesinin sadece davanın açıldığı tarihe kadar, yani üç yıllık bir tazminat olan 60 bin Euro verilmesi kararına vardığını belirtirken; Kıbrıs Rum Yüksek Mahkemesi’nin ise dün bu kararı bozduğunu ve faizleriyle birlikte mağdura 456 bin Euro ödenmesine karar verdiğini yazdı

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