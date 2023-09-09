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Polis denetimleri: 44 araç trafikten men edildi, 3 sürücü tutuklandı

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Polisin dün gece ülke genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 44 araç trafikten men edildi, 3 sürücü ise tutuklandı. 
Polis denetimleri: 44 araç trafikten men edildi, 3 sürücü tutuklandı

Polisin dün gece ülke genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 44 araç trafikten men edildi, 3 sürücü ise tutuklandı. 

Polisten verilen bilgiye göre, dün gece gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 1461 araç sürücüsü kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 148’si yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 27’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 348 araç sürücüsü rapor edildi. 

Trafik denetimlerinde 3 araç sürücüsü tutklanırken, 44 araç ise trafikten men edildi.

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