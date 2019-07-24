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Polis denetimleri: 5 kişi tutuklandı

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Polis denetimleri: 5 kişi tutuklandı
Polis denetimleri: 5 kişi tutuklandı

23-24.07.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, ikisi Gazimağusa’da, biri Girne’de ve ikisi İskele’de olmak üzere toplam 5 kişi tutuklandı.

 İskele bölgesinde yapılan denetimlerde, çalışma izinsiz çalıştıkları tespit edilen 3 kişi ve işverenleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

 Gazimağusa'da ise  yapılan denetimlerde araçlarında  tecavüzü alet bulunduran iki kişi hakkında yasal işleme gidildi.

   

 

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