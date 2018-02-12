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Polis denetimleri artırdı: 1 haftada 6226 araç sürücüsü kontrol edildi

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Polis denetimleri artırdı: 1 haftada 6226 araç sürücüsü kontrol edildi
05-11 Şubat 2018 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6226 araç sürücüsü kontrol edilmiştir

Kontrol edilen araç sürücülerinin 821’i ile ilgili ileri işleme gidilmiştir. Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 250’si süratli araç kullanmak, 5’i tehlikeli sürüş yapmak, 19’u dikkatsiz sürüş yapmak, 58’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 26’sı sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 21’i alkollü araç kullanmak, 115’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 69’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 12’si trafik ışıklarına uymamak, 14’ü muayenesiz araç kullanmak, 37’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 8’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 9’u “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak,   6’sı koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’ i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak  ve 171’i diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir. 

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