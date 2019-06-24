Polis denetimleri devam ediyor: 13 tutuklama

23 - 24.06.2019 tarihleri, 08.00 – 04.00 saatleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, ikisi Lefkoşa’da, on biri Girne’de toplam 13 kişi tespit edilerek tutuklandı

Ayrıca Girne’de yapılan denetimlerde tasarruflarında tecavüz-i alet tespit edilen iki kişi, Lefkoşa’da ise bir kişinin KKTC’ye kanunsuz yollardan giriş yaptığı ve iki kişinin de gümrüksüz mal tasarrufunda bulunduğu tespit edildi.