Polis denetimleri devam ediyor: 19 kişi daha tutuklandı

25 - 26.06.2019 tarihleri saatleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, on dördü Lefkoşa’da, biri Gazimağusa’da ve üçü Girne’de olmak üzere toplam 18 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Ayrıca Lefkoşa’da yapılan denetimlerde, birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek GKRY bölgesinden KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yapan bir kişi tespit edilerek tutuklandı.