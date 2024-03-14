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Polis denetimleri hız kesmiyor... 2 sürücü tutuklandı, 45 araç trafikten men edildi

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Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, toplam 475 kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, 12 kişi ise tutuklanmıştır.
Polis denetimleri hız kesmiyor... 2 sürücü tutuklandı, 45 araç trafikten men edildi

Trafik Denetimleri Kapsamında;

Toplam 1,957 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 475 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 sürücü tutuklanmış ve 45 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

256’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

75’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

8’i sigortasız araç kullanmak,

1’i trafik ışıklarına uymamak,

3’ü kamyon araçların trafiğe çıkış saatlerine uymamak ve

84’ü diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

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