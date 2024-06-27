Polis denetimleri hız kesmiyor... 66 Araç daha trafikten men edildi!

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanları içerisinde dün 20.00-24.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 20 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1285 araç sürücüsü kontrol edildi ve 181’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 18’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 321 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı ve 2 araç trafikten men edildi.

Girne

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 23 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1050 araç sürücüsü kontrol edildi ve 66’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 43’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 4’ü tehlikeli sürüş yapmak olmak üzere toplam 211 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 61 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Bu kapsamda, yetkili makamdan alınmış geçerli satış ruhsatı olmadığı halde, toplam 130 paket sigara tütünü ile bir adet elektronik sigara tütünü izinsiz olarak tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilen bir market işletmecisi ve yetkili makamdan alınmış geçerli satış ruhsatı olmadığı halde, muhtelif markalarda toplam 79 şişe alkollü içkiyi izinsiz olarak tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilen bir lokal işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 585 araç sürücüsü kontrol edildi ve 57’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 91 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç ise trafikten men edildi.