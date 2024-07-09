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Polis denetimleri hız kesmiyor... 96 Araç daha trafikten men edildi...

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Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta eş zamanlı olarak polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.
Polis denetimleri hız kesmiyor... 96 Araç daha trafikten men edildi...

Dün 20.00-24.00 saatleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 3 bin 685 araç sürücü kontrol edildi, sürücülerden 473’ü çeşitli suçlardan rapor edildi, 1 kişi tutuklandı. 

Bunun yanında denetimlerde, trafikle birlikte eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. 

Gazimağusa’da yapılan denetimlerde halkın yoğun olduğu yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanede bulunması yasak olan 16 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kontrol edilen 1750 araç sürücüsünden 409’u trafik suçundan rapor edildi, 1 sürücü ise tutuklandı.

3 aracın da trafikten men edildiği denetimlerde, rapor edilen suçlar şu şekilde açıklandı: 

“211’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak”

- Girne 

Girne’de yapılan denetimlerde halkın yoğun olduğu yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanede bulunması yasak olan 62 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından ise 1150 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 95’i yasal hız sınırı üzerinde araç kullanmak, 6’sı alkol tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 14’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 62’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 20’si sigortasız araç kullanmak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 3’ü motosiklette seyir halindeyken koruyucu başlık takmamak olmak üzere 279 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

90 araç ise trafikten men edildi.

- Güzelyurt 

Güzelyurt’taki asayiş denetimlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. 

Trafik denetimlerinde ise 785 araç sürücüsü kontrol edildi. 

22’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 109 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

3 araç ise trafikten men edildi.

 

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