Polis Denetimleri Sonuç Verdi: Yüzlerce Araç Sürücüsüne Trafik Suçlarından İşlem

Lefkoşa ve İskele'de Asayiş ve Trafik Denetimleri: Yüzlerce Araç Sürücüsüne İşlem Başlatıldı

Lefkoşa ve İskele'de Eş Zamanlı Asayiş ve Trafik Denetimleri

27 Şubat 2024 tarihinde, saat 20:00 ile 00:00 arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri'nin koordinasyonunda gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri, şehirlerin güvenliği ve trafik düzeni için önemli bir adım oldu.

Lefkoşa'da yapılan denetimlerde, eğlence mekanları, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler titizlikle kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak bulunan 5 kişi tespit edilerek tutuklandı. Ayrıca, kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 27 kişi belirlendi ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 1210 araç sürücüsü kontrol edildi. Bu kontrollerde, 115 sürücü yasal hız sınırını aşarken, 2 sürücü alkollü içki etkisi altında araç kullanıyordu. Ayrıca, 71 sürücü cep telefonuyla konuşurken, 20 sürücü emniyet kemeri takmamıştı. Toplam 428 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek yasal işlem başlatılırken, 85 araç trafikten men edildi.

İskele'de gerçekleştirilen denetimlerde ise, eğlence mekanları ve halkın yoğun olduğu yerler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Ancak, kumarhanelerde yapılan denetimlerde kumarhane yasağına uymayan 14 kişi tespit edilerek yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise, toplam 648 araç sürücüsü kontrol edildi. Bu kontrollerde, 48 sürücü yasal hız sınırını aşarken, 1 sürücü alkollü araç kullanıyordu. Ayrıca, 6 sürücü cep telefonuyla konuşurken, 16 sürücü emniyet kemeri takmamıştı. Toplam 144 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklandı ve 19 araç trafikten men edildi.

Bu denetimler, şehirlerin güvenliği ve trafik düzeni açısından önemli bir adım olup, toplumun güvenliğine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.