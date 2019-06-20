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Polis denetimleri sürüyor: 14 tutuklama

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Polis denetimleri sürüyor: 14 tutuklama
Polis denetimleri sürüyor: 14 tutuklama

19-20.06.2019 tarihleri, 20:00-01:00 saatleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da, dokuzu  Girne’de, üçü Güzelyurt’ta olmak üzere toplam 13 kişi ve  Girne’de KKTC'ye kanunsuz giriş yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklandı

 Yine aynı tarihlerde Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde ise iş yeri çalıştırma izni ile alkollü içki satış ruhsatının hitam bulduğu tespit edilen bir iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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