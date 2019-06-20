Polis denetimleri sürüyor: 14 tutuklama

19-20.06.2019 tarihleri, 20:00-01:00 saatleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da, dokuzu Girne’de, üçü Güzelyurt’ta olmak üzere toplam 13 kişi ve Girne’de KKTC'ye kanunsuz giriş yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklandı

Yine aynı tarihlerde Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde ise iş yeri çalıştırma izni ile alkollü içki satış ruhsatının hitam bulduğu tespit edilen bir iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.