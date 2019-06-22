  • BIST 94.022
  • Altın 261,854
  • Dolar 5,8200
  • Euro 6,5930
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Polis denetimleri sürüyor: 3 tutuklama daha

» »
Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimlerde, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 3 kişi tespit edilerek tutuklandı.
Polis denetimleri sürüyor: 3 tutuklama daha

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün ve bugün gerçekleştirilen denetimlerde ikamet izinsiz kişilerin biri Gazimağusa’da, biri İskele’de ve biri Girne’de tespit edildi.

Denetlemeler sırasında, bir aracın bagajında yapılan aramada ise bir kama bulunarak, mesele ile ilgili bir kişi tutuklandı.

GÖNYELİ’DE GÜMRÜKSÜZ KAÇAK ET…MESELE İLE İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan dün 23.30 sıralarında, Gönyeli’de İbrahim İlkman Sokak’ta polis tarafından yapılan kontrolde, M.Ç.’nin(E-54)’nin kullanımında bulunan araçta gümrüksüz olduğu tespit edilen 183 kg kuzu banna ve 106 kg dana eti tespit edildi.

Adı edilen ve meselede bağlantısı bulunan A.H.Z. (E-40) tutuklandı.

İZİNSİZ MÜTEAHHİTLİK YAPAN VE SAHTEKÂRLIKLA PARA TEMİN EDEN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da B.B.’nin (E-41)’nin direktörlüğünü yaptığı “Altın Bilek çelik Yapı” isimli iş yerinin Müteahitler Birliğine üye olmamasına rağmen bir şahıstan kendisine çelik ev yapacağı gerekçesi ile toplam 260 bin TL alıp evi yapmadığı tespit edildi.

2018-2019 yılları içerisinde meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine adı edilen tutuklandı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Töre, Hristofyas’ın ölümü nedeniyle Rum halkına, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diledi22 Haziran 2019 Cumartesi 12:24
  • Bisiklet sürücüsünün yaralanmasına neden olan Yurdal'a 2 gün tutukluluk22 Haziran 2019 Cumartesi 12:12
  • Tatar'dan Özgürgün'e cevap: "Ben bir şeye imza atmadım"22 Haziran 2019 Cumartesi 12:02
  • Ölümlü Trafik Kazası (Gelişme)22 Haziran 2019 Cumartesi 11:25
  • Akel Hristofyas için Türkçe veda da yayımladı21 Haziran 2019 Cuma 21:32
  • Kahvecioğlu yazdı.. Maronit açılımı ne oldu? Merak edenler için...21 Haziran 2019 Cuma 17:41
  • Lefkoşa’da trafik kazası: Bisiklet sürücüsü ağır yaralandı21 Haziran 2019 Cuma 17:30
  • UBP eski Genel Başkanı Özgürgün'den ŞOK açıklamalar! Özersay ve Tatar siyasetten silinmeli!21 Haziran 2019 Cuma 17:13
  • Başbakan Tatar: Hepimiz ülkemiz ve devletimiz için çalışıyoruz21 Haziran 2019 Cuma 17:13
  • UBP Genel Sekreteri Saner’den Halkın Partisi'ne;niye bunu yapmak istiyorsunuz?21 Haziran 2019 Cuma 17:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti