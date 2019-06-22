Polis denetimleri sürüyor: 3 tutuklama daha

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün ve bugün gerçekleştirilen denetimlerde ikamet izinsiz kişilerin biri Gazimağusa’da, biri İskele’de ve biri Girne’de tespit edildi.

Denetlemeler sırasında, bir aracın bagajında yapılan aramada ise bir kama bulunarak, mesele ile ilgili bir kişi tutuklandı.

GÖNYELİ’DE GÜMRÜKSÜZ KAÇAK ET…MESELE İLE İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan dün 23.30 sıralarında, Gönyeli’de İbrahim İlkman Sokak’ta polis tarafından yapılan kontrolde, M.Ç.’nin(E-54)’nin kullanımında bulunan araçta gümrüksüz olduğu tespit edilen 183 kg kuzu banna ve 106 kg dana eti tespit edildi.

Adı edilen ve meselede bağlantısı bulunan A.H.Z. (E-40) tutuklandı.

İZİNSİZ MÜTEAHHİTLİK YAPAN VE SAHTEKÂRLIKLA PARA TEMİN EDEN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da B.B.’nin (E-41)’nin direktörlüğünü yaptığı “Altın Bilek çelik Yapı” isimli iş yerinin Müteahitler Birliğine üye olmamasına rağmen bir şahıstan kendisine çelik ev yapacağı gerekçesi ile toplam 260 bin TL alıp evi yapmadığı tespit edildi.

2018-2019 yılları içerisinde meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine adı edilen tutuklandı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.