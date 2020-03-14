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Polis Durdurmak İsteyince Uyuşturucuyu Atıp Kaçan Zanlı Tutuklandı

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Polis Durdurmak İsteyince Uyuşturucuyu Atıp Kaçan Zanlı Tutuklandı
Polis Durdurmak İsteyince Uyuşturucuyu Atıp Kaçan Zanlı Tutuklandı

Güzelyurt’ta önceki gün polis kontrolü sırasında elindeki uyuşturucu madde içeren sigara ve sarma kağıdını atarak kaçan bir genç, dün tutuklandı.

Olay sırasında S.D.’nin (E-19) kullanımındaki araç polis trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulmak istendiği sırada; S.D.’nin araç içerisinden yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, içinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sarma sigara ve bir sarma sigara kağıdını atarak kaçtığı tespit edildi.

S.D. dün Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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