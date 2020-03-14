Polis Durdurmak İsteyince Uyuşturucuyu Atıp Kaçan Zanlı Tutuklandı

Erhürman: Bu Krizi Her Birimiz Üzerimize Düşen Sorumluluğu Yerine Getirerek, Hep Birlikte AşacağızErhürman: Bu Krizi Her Birimiz Üzerimize Düşen Sorumluluğu Yerine Getirerek, Hep Birlikte Aşacağız