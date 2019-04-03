Polis duyurdu Güzelyurt'ta o sokakta su taşkını oldu sokak trafiğe kapatıldı

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GÜZELYURT
03.04.2019 18:06
Su taşkını nedeniyle Güzelyurt'ta Hasane Ilgaz Sokak trafik akışına kapatılmıştır
Su taşkını nedeniyle Güzelyurt'ta Hasane Ilgaz Sokak trafik akışına kapatılmıştır.
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