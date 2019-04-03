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Polis duyurdu Güzelyurt'ta o sokakta su taşkını oldu sokak trafiğe kapatıldı

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Su taşkını nedeniyle Güzelyurt'ta Hasane Ilgaz Sokak trafik akışına kapatılmıştır
Polis duyurdu Güzelyurt'ta o sokakta su taşkını oldu sokak trafiğe kapatıldı

Su taşkını nedeniyle Güzelyurt'ta Hasane Ilgaz Sokak trafik akışına kapatılmıştır.

 

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