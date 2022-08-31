Polis: “Ehliyetsiz sürücü teminata bağlandı, kardeşinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor”

Alayköy'de 27 Ağustos tarihinde ehliyetsiz kullandığı araç ile kaza yapan ve kardeşinin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki zanlı H.K. mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Alayköy'de 27 Ağustos tarihinde ehliyetsiz kullandığı araç ile kaza yapan ve kardeşinin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki zanlı H.K. mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı. Zanlının küçük kardeşinin tedavisinin devam ettiği bilgisini veren Polis, hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Polis memuru Erkan Tekin, ­mahkemede olayın detaylarını aktardı. Polis, zanlının 27 Ağustos tarihinde Alayköy’deki Kemal Deniz Caddesi üzerinde, yönetimindeki GC 968 plakalı salon araç ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak bir evin bahçe duvarına ardından da banket içerisinde park halinde bulunan SS 062 plakalı araca çarptığını belirtti. Polis, kaza sonrası araçta sıkışan zanlı ile araçta yolcu olarak bulunan zanlının kardeşi 14 yaşındaki Mehmet Kötüce’nin araçtan çıkarıldığını söyledi.

“Yoğun bakımda tedavisi sürüyor, hayati tehlikesi yok”

Polisin mahkemede verdiği bilgiye göre, kazada yaralanan 14 yaşındaki Mehmet Kötüce’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ederken, hayati tehlikesi bulunmuyor.

Teminata bağlandı

Polis, yaşananlar karşısında zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatı tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.