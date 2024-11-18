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Polis elektrikli scooterlara yönelik denetim yaptı… 27 elektrikli scootera el konuldu

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Polis elektrikli scooterlara yönelik denetim yaptı… 27 elektrikli scootera el konuldu
Polis elektrikli scooterlara yönelik denetim yaptı… 27 elektrikli scootera el konuldu

Polis elektrikli scooterlara yönelik denetim yaptı… 27 elektrikli scootera el konuldu.

25.10.2024 tarihinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 231 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, 42’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak ve 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere çeşitli trafik suçlarından toplam 68 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 7 araç ise trafikten men edilmiştir. 

Ayrıca denetimler kapsamında, elektrikli scooterların kullanım şartları da kontrol edilmiş olup, kullanım şartlarına uymadığı tespit edilen 1 kişi de rapor edilerek aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

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