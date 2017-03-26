Polis eve gelip çocuklara masal kitabı okudu

Dünyanın her yerinde polise birbirinden değişik yardım çağrıları gelir. Ancak bunlar arasında en ilginç olanlardan biri Hollanda'nın Rotterdam kentine bağlı Schiedam semtinde yaşandı.

Perşembe akşam vardiyası için göreve başlayan Schiedam polisine, her zamanki gibi onlarca şikayet ve yardım telefonu geldi.

Semt sakinlerinden bazıları, izinsiz park eden otomobilleri şikayet etti, bazısı da sokakta gürültü yapan gençlerin uyarılmasını istedi.

Hırsızlık ihbarı ve kendini güvende hissetmediğini belirterek sokakta devriye isteyen birkaç yaşlının telefonlarına yanıt veren polis, bugüne kadarki en ilginç yardım talebiyle karşılaştı.

Okul çağındaki iki küçük çocuğunu uyutmakta zorlanan bir baba, "Gelip, çocuklara kitap okur musunuz?" diye sordu.

Telefondaki görevli, "Elbette, hiç sorun değil" diyerek, verilen adrese bir polis memuru gönderdi. Jaey ve Enzo adlı iki küçük kardeş, polisin okuduğu "Zıpzıp ve havuçlu tost" öyküsünü dinlerken uyuyakaldılar.

Schiedam polisi, memurun kitap okuma anına ilişkin fotoğrafı Facebook hesabında paylaştı.

Çocukların annesi Roxane Ram, fotoğrafın altına yaptığı yorumda, "Tekrar teşekkürler. Bizim yaramazlar harika uyudular. Sabah uyandıklarında hala bunu konuşuyorlardı. Fotoğrafı okulda arkadaşlarına göstermek için izin istediler" diye yazdı.