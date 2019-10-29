  • BIST 100.216
  • Altın 274,757
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,3709
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Polis, eve hırsız girdiğini sanıp oğlunu vurdu

» »
ABD'de bir Polis, eve hırsız girdiğini sanıp oğlunu vurdu
Polis, eve hırsız girdiğini sanıp oğlunu vurdu

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan bir polis, evine hırsız girdiğini sanıp yanlışlıkla oğlunu vurdu. Adı açıklanmayan polisin 20’li yaşlardaki oğlu kolundan yaralandı.

Teksas polisinden yapılan açıklamada, olayın, polis memurunun cumartesi akşamı görevini tamamlayıp evine döndükten sonra yaşandığı belirtildi.

Polis sözcüsü Pete Schulte, “Kaza olduğunu düşünüyoruz. Eve gittiğinde, evinin bıraktığı halde olmadığını fark etmiş ve hırsız girdi sanmış. Oğlunun evde olduğunu bilmiyormuş. Bu olayı da her olay gibi inceleyip soruşturacağız” dedi.

Yaralanan genç adamın hastanede tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Temsilciler Meclisi "Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan" yasa tasarısını onayladı29 Ekim 2019 Salı 10:26
  • Çıplak halde esrar içme fotoğrafları basına sızan vekil istifa etti28 Ekim 2019 Pazartesi 13:22
  • Vekilin çıplak fotoğrafından Nazi sembolü çıktı26 Ekim 2019 Cumartesi 19:17
  • 16 yerinden vuruldu; 3.2 kilometre mesafedeki hastaneye yürüdü26 Ekim 2019 Cumartesi 13:30
  • ABD’den Küba’ya giden uçuşlara yasak26 Ekim 2019 Cumartesi 11:33
  • ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması talimatını verdim23 Ekim 2019 Çarşamba 19:42
  • Kanada'da skandallara rağmen Trudeau tekrar başbakan seçildi ancak tek başına hükümet kuracak çoğunluğa erişemedi22 Ekim 2019 Salı 09:48
  • Karada yaşayan yılanbaş balığı alarmı: 'Gördüğünüz yerde öldürüp dondurun'19 Ekim 2019 Cumartesi 14:17
  • Trump gaflarıyla sosyal medyada gündeme oturdu (Video)17 Ekim 2019 Perşembe 14:58
  • Dünya bu mektubu konuşuyor: Trump'ın 9 Ekim'de Erdoğan'a yazdığı mektup ortaya çıktı17 Ekim 2019 Perşembe 09:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti