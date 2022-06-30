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Polis Genel Müdür 1’inci Yardımcısı Eybil Efendi bugün son yolcuğuna uğurlanacak

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Polis Genel Müdür 1’inci Yardımcısı Eybil Efendi hayatını kaybetti.
Polis Genel Müdür 1’inci Yardımcısı Eybil Efendi bugün son yolcuğuna uğurlanacak

Polis’ten yapılacan açıklamaya göre Polis Genel Müdür 1’inci Yardımcısı Eybil Efendi, yakalanmış oldugu amansız hastalık sonucu yaşamını yitirdi.

Eybil Efendi için bugün saat 11:30’da Polis Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlenecek.

Eybil Efendi’nin cenazesi, Polis Genel Müdürlüğü’ndeki törenin ardından, Minareliköy Camisinde kılınacak cenaze namazına müteakip Minareliköy Mezarlığına defnedilecek.

Bu arada Eybil Efendi’nin vefatı nedeniyle Polis Örgütünün Kuruluşunun 58’nci Yıldönümü ve Polis Haftası Kutlama etkinlikleri iptal edildi.

Bu çerçevede dün yapılması planlanan Polis Korteji, bugün yapılması planlanan PGM Bahçesi’ndeki Resepsiyon ve 3 Temmuz’da yapılması planlanan Polis Halk Koşusu yapılmayacak.

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