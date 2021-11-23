Meclis Genel Kurulu’nda, 630 milyon 384 bin 900 Türk Lirası tutarındaki Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın dün başlayan Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerine bugün Polis Genel Müdürlüğü bütçesiyle devam edildi.

ANGOLEMLİ

Konuyla ilgili ilk sözü, TKP Milletvekili Hüseyin Angolemli alarak, polisin ülkedeki en önemli unsurlardan olduğunu belirterek, polisin topluma huzur veren bir kurum olduğunu ancak bütçeye bakıldığında bu kuruma gereken önemin verilmediğinin görüldüğünü belirtti.

Angolemli, Polisin hala Güvenlik Kuvvetlerine bağlı olduğunu hatırlatarak “peki biz burada kimi eleştireceğiz bu kurumun sorumlusu kim” dedi.

Güvenlik kuvvetlerindeki mevzuatın polislere uygulanmamasını da eleştiren Angolemli, polisle ilgili bekleyen yasalara da işaret etti.

Angolemli, Anayasanın geçici 10. Maddesinin değiştirilememesi nedeniyle sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, en azından trafik polisi almak için formül bulunmasını önerdi.

1900 kişilik polis kadrosunun nüfusa yetmediğini kaydeden Angolemli, polis teşkilatının ellerinden geleni yaptığını söyledi.

BAYBARS

HP milletvekili Ayşegül Baybars ise, bütçede polisle ilgili yer alan kalemleri eleştirerek, teşkilatın günün koşullarına uydurulmasıyla ilgili bir adım göremediğini söyledi.

Polisin taleplerinin karşılanması için herhangi bir mekanizma olmadığına işaret eden Baybars, polisin güncel şartlarda hizmet vermemesinin asayişi ve güvenliği de tehlikeye attığını belirtti.

Baybars, Polisin mücadele ettiği asayiş olaylarına işaret ederek, personel eksiği ve teknoloji yetersizliğinin polisin gerektiği gibi hizmet vermesini engellediğini kaydetti.

Siber suçlarla mücadelede de yetersiz olduğunu vurgulayan Baybars, bütçe yetersizliğinin, bir dizi konuda yaşanan sıkıntıların 2022 yılında da devam edeceğini gösterdiğini söyledi.

Polis teşkilatının hizmet içi eğitim dahil bir dizi eksiği olduğunu dile getiren Baybars, kendi başına gelen bazı farklı polisiye olaylardan örnekler verdi.

Baybars, polisin daha görünür olması ve güvenin daha güçlü tahsis edilmesi gerektiğini ancak bu bütçeyle bunun mümkün olmadığını belirtti.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, siyasetle birlikte kurumların güvenilirliğinin de erozyona uğradığını belirterek, şiddete müdahale birimleriyle ilgili de bilgi verdi.

İnsan hakları ihlalleriyle ilgili de örnekler veren Özdenefe, KKTC’nin coğrafik olarak insan ticaretiyle ilgili de çok güçlü ve eğitimli olması gerektiğini söyledi.

Polis tahkikatlarının hızlı yapılmasının önemine de değinen Özdenefe, tahkikatlarla ilgili açıklama yapılmamasının ve toplumun bilgilendirilmemesinin de güvensizlik yarattığını ve tüm sistemi zan altında bıraktığını kaydetti.

Özdenefe, faili meçhul cinayetler ve jet krizi, adapass sahteciliği gibi bu konuya verilecek farklı örnekler olduğunu vurguladı.

Etkin ve hızlı soruşturmanın, adalete ve yargıya duyulan güven açısından da önemli olduğunu ifade eden Özdenefe, nefret söyleminin 2 yıldır suç kapsamına alınmasına rağmen bu konuda mahkemeye ulaşan bir dosya olmadığını söyledi.

ŞAHİNER

CTP milletvekili Salahi Şahiner ise, polis teşkilatına ayrılan bütçeye bakıldığında daha çoğunun hak edildiğini düşündüklerini belirterek, bu bütçeyle üzerine düşenleri yerine getirmesinin zor olduğunu belirtti.

Kadro eksikliğinin buzdağının görünen kısmı olduğunu, hatta bu eksikliğin de sağlıklı tespit edilmediğini kaydeden Şahiner, polisin asli görevi olmayan hizmetlerin de bütçeyle alakası olmadığı için düzenlenebileceğini vurguladı.

Lefke ilçe olduktan sonra gereken adımların atılmadığına işaret eden Şahiner, polisin orada karakol seviyesinde kalmasının da kabul edilemez olduğunu söyledi.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, konunun özüne odaklanılamayan bir zamandan geçildiğini söyleyerek, bunun en önemli sebeplerinden birinin de döviz kurlarında yaşananlar olduğunu vurguladı.

Bütçe görüşmeleri başladığından beri yüzde 25 değer kaybı yaşayan bütçeyle 2022 yılını daha huzurlu geçirmeyi başarmanın mümkün olmadığını söyleyen Şahali, böylesi bir durumda polisin hizmet kalitesini arttırmasını beklemenin gülünç olduğunu söyledi.

İlk günkü gibi kanamaya devam eden Adalı cinayetiyle ilgili polisin dilsiz olma hakkı bulunmadığını, polisin bazı konularda - jet krizi gibi- sorulmadan konuşması gerektiğini savunan Şahali, gelinen aşama hakkında kamuoyunun aydınlatılmadığını vurguladı.

Şahali, polisin halka güven vermesi gereken bir kurum olduğuna işaret ederek, polisin terfileri konusunda yaşananları da dile getirdi.

Adaletin ayrılmaz parçası olan güvenlik güçlerinin şeffaf olması gerektiğini yineleyen Şahali, polis teşkilatının yarına güvenle bakabilmesinin toplumun huzur ve refahı için şart olduğunu kaydetti.

Şahali, Kıbrıs Türk halkının bir süredir hükümetsiz olduğunu, bunun da güveni zedelediğini söyledi.

ÖZYİĞİT

TDP milletvekili Cemal Özyiğit, bakanlığı döneminde taşımacılıkla ilgili bir sorun yaşandığını, olayın hala olması gerektiği gibi değerlendirilmediğini anlatarak, özel jet kriziyle ilgili de ön rapor haricinde bir belgeye ulaşamadıklarını vurguladı.

Bir yıl önce bu dosyayı bütçe görüşmelerinde sorduğunu, hala açıklanan bir şey olmadığını hatırlatan Özyiğit, hala polisten ve başsavcılıktan rapor beklediklerini ve Ombudsmana gittiklerini “ihmali görülen kişilerin tespiti için soruşturma başlatıldı” şeklinde bir cevap aldıklarını iletti.

Adapass sahteciliğiyle ilgili de faturanın bir çalışana kesildiğini söyleyerek, “bu mudur adalet” diye soran Özyiğit, Adalı cinayetiyle ilgili bulguların da paylaşılmasını beklediklerini söyledi.

Polisin emeklilik ve terfi haklarıyla ilgili de eleştirilerde bulunan Özyiğit, “yönetenlere değil hizmet veren polislere selam olsun” dedi.

TÖRE

UBP Milletvekili Zorlu Töre de, polis teşkilatını yaralamamanın önemli olduğunu ifade ederek, konuşulurken bile buna dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Töre, sitem ve şikayetlerin de değerlendirilmesi ve toplumun polise güveninin sağlanmasının önemine değinerek, polis teşkilatına yöneltilen eleştirilerin bir kısmına da katılmadığını söyledi.

Polisin nereye bağlı olduğunun bir önem arz etmediğini söyleyen Töre, devletin güvenlik birimlerinin savaş anında farklı görevler üstlense de normal zamanda birlik içinde huzuru sağlamakla yükümlü olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından, Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.