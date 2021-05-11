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Polis Genel Müdürlüğü halkın Bayramı’nı kutladı, Bayram önlemlerini duyurdu

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Polis Genel Müdürlüğü Ramazan Bayramı mesajı yayımladı ve halkın Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını vurgulayarak, bayram önlemlerini duyurdu.
Polis Genel Müdürlüğü halkın Bayramı’nı kutladı, Bayram önlemlerini duyurdu

Polis Genel Müdürlüğü Ramazan Bayramı mesajı yayımladı ve halkın Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını vurgulayarak, bayram önlemlerini duyurdu.

 

Yayınlanan mesajda,

 

‘Değerli Halkımız,

 

Hayatımızda önemli bir yeri bulunan dini bayramlar, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı müstesna günlerden biridir. Hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde oluşmasının, sorunların çözümünde de etkili olacağını hiçbir zaman unutmamalıyız.

 

Polis Genel Müdürlüğü olarak Ramazan Bayramını halkımızın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için, görev ve sorumluluklarımızın gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini almış bulunmaktadır.

 

Şikayetlerinizi ve yardım taleplerinizi değerlendirmek için her zaman olduğu gibi “155 POLİS İMDAT, 199 İTFAİYE, 156 ALO NARKOTİK” ve diğer telefon hatları ile kesintisiz 24 saat siz değerli halkımızın hizmetinde olacağız.

 

Bizleri ve halkımızı derin üzüntüye boğan, ülkemizi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarına hep birlikte “dur” diyebilmek için, aldığımız tedbirlerin yanında sizlerin de yardım ve desteğine ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz.

 

Bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak olan trafikte, kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için;

 

Trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız.

Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz.

Aracınızı yolların konumunu dikkate alarak ve gerekli özeni göstererek sürünüz.

Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz.

Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız.

  1. yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız.

Trafikte önceliğiniz; “hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak” olsun.

Son günlerde Covid 19 vaka sayılarının artmasından dolayı halkımızın korona virüs salgını kapsamında Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından alınan kararlara her zaman olduğu gibi bayram süresince de rehavete kapılmadan uymaya davet eder;

Hem sizlerin hem de sevdiklerinizin sağlığı için maske takmanın ve sosyal mesafeyi korumanın 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının 36’ıncı maddesi uyarınca yasal zorunluluk olduğunu,

Bayramda aile ziyaretlerinin sadece çekirdek aile sınırlı olduğunu,

Açık ve kapalı alanlarda doğum günü, nişan, parti, piknik vb. etkinliklerin yapılmasının yasak olduğunu,

Ev içinde yapılacak olan her türlü sosyalleşme faaliyetlerinin azami 10 kişi ile sınırlandırıldığını,

Sokağa çıkma yasağının Pazartesi-Cumartesi gece saat 21:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında ve Cumartesi gece saat 21:00 ile Pazartesi sabah 05:00 saatleri arasında uygulandığını,

Her yıl bayram dolayısı ile kurulan bayram yeri, lunapark, festival alanı vb. etkinliklerin salgın nedeniyle bu yıl yapılmayacağını hatırlatırız.

Tüm halkımızın Ramazan Bayramını, en içten dileklerimizle kutlar, sağlıklı huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederiz.’ denildi

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