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Polis Genel Müdürlüğü ile Kıbrıs İlim Üniversitesi arasında “Eğitim İş Birliği Antlaşması” imzalandı

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Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ile Kıbrıs İlim Üniversitesi arasında “Eğitim İş Birliği Antlaşması” imzalandı.
Polis Genel Müdürlüğü ile Kıbrıs İlim Üniversitesi arasında “Eğitim İş Birliği Antlaşması” imzalandı

10 Temmuz 2019 tarihinde Polis Genel Müdürlüğü’nde imzalanan protokole, Polis Genel Müdürlüğü adına PGM Süleyman MANAVOĞLU, Kıbrıs İlim Üniversitesi adına ise Üniversite Rektörü Prof Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL imza koydu. Protokolün imzalanmasında, Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanın Selman ARSLANBAŞ ve Üniversitenin Genel Sekreteri Şükrü CANKAYA ile PGM İdari İşler ve Özlük İşleri Müdürü Mustafa CEYLANLI hazır bulundu. Bu protokolle Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde eğitim görecek polis mensupları ile eş ve çocukları indirimli olarak bu haktan yararlanacaklardır.

 

İmza töreninde konuşan PGM Süleyman MANAVOĞLU; Kıbrıs İlim Üniversitesi yöneticilerine Polis Örgütüne eğitim konusunda sağlamış oldukları imkanlardan dolayı teşekkür etti ve protokolün her iki kuruma hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

 

Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Ahmet Bülend GÖKSEL ise üniversitelerin kurumlara eğitim konusunda yardımcı olmalarının sosyal bir sorumluk olduğunu, üniversite olarak emniyet mensuplarına eğitim vermelerinin milli bir vazife olduğunu ve polis mensuplarının üniversitelerinde eğitim görmesinin kendileri için onur kaynağı olduğuna değindi. Polis Teşkilatına eğitim konusunda her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını belirtti ve protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

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