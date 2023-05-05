Polis Genel Müdürlüğü Tarafından Trafik Haftasında Etkinlikler Gerçekleştiriliyor

Polis Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenmekte olan “Trafik Haftası”, bu yıl 08-14 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Hayatımızın önemli bir parçası olan trafikte farkındalık yaratmak, trafik kurallarını hatırlatıp uyarmak ve trafikte alınabilecek tedbirlere dikkat çekilerek toplumun tüm kesimlerindeki trafik bilincini artırmak amacıyla, Trafik Haftası olarak ayrılan süre zarfında Polis Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen etkinlikler yapılacaktır.
- PGM-Trafik Müdürlüğü’nde görevli subaylar, televizyon ve radyo programlarına katılarak trafik ile ilgili halkı aydınlatıcı bilgiler verecektir.
- Ülke genelinde halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, araç sürücülerinin görüş açısını engellemeyecek ve yayalara engel teşkil etmeyecek şekilde trafik kuralları ile ilgili uyarıcı afişler asılacaktır.
- Ülke genelindeki çeşitli noktalarda bulunan reklam panolarında, hafta boyunca trafik ile ilgili uyarıcı görseller sergilenecektir.
- Trafik haftası ile ilgili hazırlanan kamu spotları hafta boyunca televizyon kanallarında ve internette sosyal medya platformlarında yayınlanacaktır.
- GSM operatörleri Telsim ve Turkcell tarafından, tüm abonelere hafta içerisinde toplam altı defa olmak üzere, “Trafik Sloganı” içerikli SMS’ler gönderilecektir.
- Ülke genelindeki trafik denetimeri sırasında, araç sürücülerine trafik kurallarını hatırlatan araç parfümleri dağıtılacaktır.
- Tüm ilçelerde bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik, trafik eğitimleri verilecektir.
UNUTMAYIN, TRAFİK KURALLARI HAYAT KURTARIR!
KAZASIZ GÜNLER VE GÜVENLİ SÜRÜŞLER DİLERİZ.
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