Polis Genel Müdürlüğü, Teknecik etrafında tedbir aldı

Ülke genelinde ciddi bir sıkıntıya neden olan elektrik kesintilerinin ardından, hükümet siyasi bir tavır aldı.

Ülkede günlerdir elektrik kesintileri devam ederken akşam saatlerinde KIB-TEK yönetiminin talebiyle AKSA’dan bir ekip, arıza nedeniyle yeterli üretim yapılamayan Teknecik Elektrik Santrali’ne gitti.

Bu sırada santralda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kamu İhale Yasası’ndaki değişikliğe karşı iki haftadır eylemini sürdüren Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ise AKSA’dan bir ekibin Teknecik Elektrik Santralı’ndaki arızanın giderilmesi amacıyla santrala gitmesi nedeniyle üyeleriyle santralda toplanarak eylem ateşi yaktı.

AYDIN: “ARIZANIN GİDERİLMESİ İÇİN HİZMET ALDIK”

KIB-TEK Genel Müdür Vekili Dalman Aydın, Teknecik’teki arızanın giderilmesi amacıyla AKSA’dan hizmet alma kararı verildiğini açıkladı.

Akşam üzeri Teknecik Elektrik Santrali’ne giren AKSA ekiplerinin arızalı ve bakımı gerektiren jeneratörlerin devreye alınabilmesi için çalışmalara başladığını bildiren Aydın, TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Dalman Aydın, Teknecik’te toplam 8 dizel jeneratör bulunduğunu, bunlardan birinin çalıştırılamaz durumda, 2 tanesinin devrede olduğunu, diğer 5 jeneratörün ise bakımsız olduğu için çalıştırılamadığını belirterek, ülkeye buna bağlı olarak yeterli enerji verilemediğini kaydetti.

Aydın, AKSA ile görüşerek halkın elektriksiz kalmaması adına girişim yaptıklarını ve hizmet aldıklarını belirterek, ekiplerin akşam üzeri santrale girdiklerini kaydetti.

Aydın, bir dizel jeneratörü daha devreye alma aşamasında olduklarını ifade ederek, amaçlarının bakım isteyen jeneratörlerin de bakımını tamamlayarak devreye almak olduğunu kaydetti.

Ülkenin elektriksiz kalmaması adına daha pahalı olan gaz türbinlerini de devreye soktuklarını anlatan Aydın, kısa sürede 3 dizel jeneratörü de devreye sokarak, halkın enerji ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını söyledi.

Aydın, EL-SEN’in ise üyelerine Teknecik’te toplanma çağrısı yaptığını da sözlerine ekledi.

CESURER: “ŞU AN SADECE EMNİYET AMAÇLI İÇERİDELER… KESİNTİLER YETERSİZ ÜRETİM KAYNAKLI”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Çağlayan Cesurer de TAK muhabirine yaptığı açıklamada, dün saat 18.00 civarında KIB-TEK Genel Müdür Vekili Dalman Aydın tarafından AKSA personelinin Teknecik'e getirildiğini belirterek buna tepki gösteren KIB-TEK personelinin santralda toplandığını ve eylem ateşleri yakıldığını söyledi.

AKSA personeli santraldan çıkana kadar El-Sen üyelerinin burada olacağını kaydeden Cesurer, “Şu an sadece emniyet amaçlı içerideler. Yetersiz üretim kaynaklı elektrik kesintileri devam ediyor. Arızalarla ilgili ise biz bugün sahaya çıktık. Ama sahada başka insanlar da olduğu için güvenlik amaçlı çekildik” dedi.

KIB-TEK LEFKOŞA BÖLGE AMİRİ EMİN TOPAL ARICA İSTİFA ETTİ

Cesurer, özel sektörün arızalara müdahalesi ve diğer gelişmeler sonrası kendisine yapılan baskılar üzerine KIB-TEK Lefkoşa Bölge Amiri Emin Topal Arıca’nın da dün görevinden istifa ettiğini belirtti.

Cesurer, “Hükümet yetkilileri ile bugün de görüşmelerimiz oldu ama belli ki birileri provoke ediyor” diye konuştu.

Tek isteklerinin Kamu İhale (Değişiklik) Yasası’nın geri çekilmesi olduğunu vurgulayan Cesurer, geçen gün “arıza kaynaklı kesintilere müdahale etme” kararı aldıklarını ancak sahaya çıkınca başkalarının da olduğunu görüp güvenlik gerekçesiyle geri çekildiklerini söyledi.

Cesurer, tüm sıkıntıların sorumlusunun KIB-TEK Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü olduğunu öne sürdü.

Hemen hemen tüm çalışanların eyleme katıldığını bildiren Cesurer, “Biz bu filmi 2012’de de gördük, Atatürk’ün dediği gibi ‘geldikleri gibi gidecekler’, ya da bu ülke bu kaosu yaşayacak. Bizden son uyarıdır. Anlayan anladı, anlamayana da bundan sonra bir şey anlatmayacağız” dedi.

Çağlayan Cesurer, “Kurumun bütününü geri dönülemez noktaya getiriyorlar. Bu dava El-Sen üyelerinin değil tüm ülkenin davasıdır. Bizim için süreç şu andan itibaren farklı boyuta geldi. Tek bir çıkış yolu var: Ya bu yasa geri çekilecek ya geri çekilecek” diye konuştu.