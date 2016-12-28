Polis Genel Müdürlüğü uyardı…

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, halkı yeni yıl kutlamaları nedeniyle trafikte ve eğlence mekanlarında dikkatli olmaya çağırdı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Manavoğlu yeni yıl mesajı yayımlayarak, Polis Genel Müdürlüğü’nün, halkın yeni yıl kutlamalarını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak için tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemleri en üst seviyeye çıkardığını kaydetti.

Manavoğlu, Polis Genel Müdürlüğü’nün halktan gelecek şikâyetleri ve yardım taleplerini değerlendirmek ve anında hizmet verebilmek maksadıyla “155 Polis İmdat”, “199 İtfaiye”, “156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarının 24 saat kesintisiz hizmette olacağını kaydetti.

“TRAFİK KURALLARINA UYUNUZ”

Polis Genel Müdürü Manavoğlu, vatandaşların yeni yıl kutlamaları nedeniyle gerek trafikte, gerekse eğlence ortamlarında kendilerinin, sevdiklerinin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için şu uyarıları dikkate almasını istedi:

“Trafik kurallarına mutlaka uyunuz. Aracınızı kullanırken yolların konumunu dikkate alarak gerekli özeni gösteriniz. Kendinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise bildiriniz. Alkol almışsanız araç kullanmayınız. Gerekirse polisten yardım talep ediniz. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun. Yeni yıl kutlaması sırasında ateşli silah kullanmayınız. Kullanılmasının suç olduğunu unutmayınız. Suç işleyen kişileri derhal en yakın polis karakoluna bildiriniz. Yaşam hakkının her şeyin üzerinde olduğunu unutmayınız ve bunu kimsenin elinizden almasına asla izin vermeyiniz.”

“POLİS-HALK İŞBİRLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ”

“Bizleri ve halkımızı derin üzüntüye boğan, ülkemizi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarının önlenmesinde polis-halk işbirliğine son derece önem veriyoruz” diyen Manavoğlu, halkı bu bilinçle polise yardım etmeye çağırdı.

Manavoğlu mesajını şöyle bitirdi:

“Sevincinizin üzüntüye dönüşmemesi ve istenmeyen üzücü olayların meydana gelmemesi en büyük dileğimizdir.

Bu vesileyle, değerli halkımızın Yeni Yılını içtenlikle kutlar, 2017 yılının, Halkımıza, Devletimize ve Ülkemize hayırlı olmasını dileriz”