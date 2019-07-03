Polis Genel Müdürlüğü ve Akdeniz Karpaz Üniversitesi Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşması imzalandı

03 Temmuz 2019 tarihinde Polis Genel Müdürlüğü’nde imzalanan protokole, Polis Genel Müdürlüğü adına PGM Süleyman MANAVOĞLU, Akdeniz Karpaz Üniversitesi adına ise Üniversite Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Nesip ÖĞÜN imza koydu. Bu protokolle Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde eğitim görecek polis mensupları ile eş ve çocukları indirimli olarak bu haktan yararlanacak.

İmza töreninde konuşan PGM Süleyman MANAVOĞLU; Akdeniz Karpaz Üniversitesi yöneticilerine Polis Örgütüne eğitim konusunda vermiş oldukları destek ve iyi niyetlerinden dolayı teşekkür etti ve protokolün her iki kuruma hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÖĞÜN ise polis mensuplarının gelişmesine yönelik Polis Teşkilatına eğitim konusunda her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını belirtti ve protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

İki kurum arasından imzalanan bu protokol; araştırma, eğitim-öğretim konularındaki anlayışlarını, karşılıklı ilgililer çerçevesinde ve her iki kurumun eğitmenleri, yardımcıları, araştırmacıları, idari personeli ve öğrencileri arasındaki ilişkileri teşvik etmek, mevcut olanları geliştirmek ve araştırma çalışmalarının sonuçlarının ortak kullanımım sağlamak ve bunları yayımlamak, tarafların eğitim-öğretim anlayışları ve bilimsel amaçlı organizasyonlardaki deneyimlerini birbirlerine aktarmak temel amaçlarından hareketle oluşturuldu.