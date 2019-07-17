Polis Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi arasında Eğitim İşbirliği Anlaşması imzalandı

17 Temmuz 2019 tarihinde Polis Genel Müdürlüğü’nde imzalanan protokole, Polis Genel Müdürlüğü adına PGM Süleyman MANAVOĞLU, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi adına ise Üniversite Rektörü Prof Dr. Elif ÇEPNİ imza koydu. Protokolün imzalanmasında, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri Engin DEMİRKAN ve üniversitenin Genel Sekreter Yardımcısı Levent KARADUMAN ile PGM İdari İşler ve Özlük İşleri Müdürü Mustafa CEYLANLI hazır bulundu. Bu protokolle Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde eğitim görecek polis mensupları ile eş ve çocukları indirimli olarak bu haktan yararlanacaklardır.

İmza töreninde konuşan PGM Süleyman MANAVOĞLU; Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi yöneticilerine eğitim konusunda yapılan bu protokolün her iki kuruma hayırlı olması temennisinde bulundu. Üniversitenin Polis Örgütüne eğitim konusunda sağlamış oldukları imkanlardan dolayı teşekkür ederek üniversite ile eğitim konusunda her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Elif ÇEPNİ ise üniversite olarak Polis Örgütü Mensupları ve çocuklarının üniversitelerinde eğitim görmesinin kendileri için onur kaynağı olduğuna değindi. Polis Teşkilatına eğitim konusunda her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını ayrıca kendilerinin de önümüzdeki akademik yılda bilgi edinmek amacı ile polisten eğitim alabileceklerini belirtti ve protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.