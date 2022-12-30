Polis Genel Müdürlüğü Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YENİ YIL MESAJI

Saygıdeğer Halkımız;

Yeni Yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilmesini sağlamak maksadıyla, Polis Genel Müdürlüğü olarak tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemleri en üst seviyeye çıkarmış bulunmaktayız.

Polis Genel Müdürlüğü sizlerden gelecek şikâyetleri ve yardım taleplerini değerlendirmek ve anında hizmet verebilmek için her zaman olduğu gibi “155 POLİS İMDAT”, “156 NARKOTİK”, “199 İTFAİYE” ve diğer telefon hatları ile siz değerli halkımızın 24 saat kesintisiz hizmetinde olacaktır.

Yeni Yıl kutlamaları nedeniyle gerek trafikte, gerekse bulunduğunuz diğer ortamlarda kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için;

- Trafik kurallarına mutlaka uyunuz.

Sizin ve/veya başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç

kullananlar ile trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden “polise” bildiriniz.

Alkol almışsanız araç kullanmayınız. Gerekirse alkol almamış bir yakınınızdan yardım talep edin veya taksi hizmetinden faydalanınız.

Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil, kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız.

Trafikte önceliğiniz, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak

olsun. Yeni Yılda da son durak eviniz olsun.

Yeni yıl kutlaması sırasında ateşli silah kullanmayınız. Kullanılmasının suç olduğunu

unutmayınız.

Suç işleyen kişileri derhal en yakın polis karakoluna bildiriniz.

Yaşam hakkının her şeyin üzerinde olduğunu unutmayınız ve bunu kimsenin

elinizden almasına asla izin vermeyiniz.

Bizleri ve halkımızı derin üzüntüye boğan, ülkemizi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarının önlenmesinde polis-halk işbirliğine son derece önem veriyoruz. Siz değerli halkımızın bu bilinçle, polise her zaman yardımcı olacağına yürekten inanıyoruz.

Sevincinizin üzüntüye dönüşmemesi ve istenmeyen üzücü olayların yaşanmaması en büyük dileğimizdir.

Bu vesileyle, değerli halkımızın yeni yılını içtenlikle kutlar, 2023 yılının Halkımıza, Devletimize ve Ülkemize hayırlı olmasını dileriz.