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Polis Genel Müdürlüğü’nden önemli açıklama

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Polis Genel Müdürlüğü, DNA metoduyla kimlik tespitleri yapılan Kıbrıslı Rumlarla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olan kişilerin ifade vermelerini talep etti
Polis Genel Müdürlüğü’nden önemli açıklama

Kayıp şahıslar Komitesi, ülkenin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği kazılar sonucunda kimliği tespitedilen Rum kayıp şahısların aileleri tarafından Avrupa İnsan Hakları mehkemesi'ne yapılan başvurular çerçevesinde, KKTC Başsavcılığı denetiminde,KKTC Polis Genel Müdürülüğü bünyesinde ölüm olaylarının araştırılması amacıyla etkin bir süreç yürütmye devam ediyor.

Bu çerçevede, Polis Genel Müdürlüğü, DNA metoduyla kimlik tespitleri yapılan Kıbrıslı Rumlarla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olan kişilerin ifade vermelerini talep etti.

Polis Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

Kayıp şahıslar Komitesinin yaptığı çalışmalardan sonra kemikleri bulunan ve DNA metoduyla kimlik tespitleri yapılan Kıbrıslı Rumların ölüm şartlarının araştırılması amacıyla KKYC Başsavcılığı denetiminde Polis Genel Müdürlüğü, bahsi geçen şahısların akrabalarının ve/veya bahsi geçen şahısların kaybolması ve ölümüyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip kişilerin Lefkoşa’daki Polis Genel Müdürlüğü’ne gelmelerini ve ifade vermelerini talep etmektedir.

Randevu almak ve Tahkikat Ekibi’ne ifade vermek için aşağıdaki telefon numaralarından Polis Genel Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz:

Tel: 00905488112179

       009005488112178 (English)

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