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Polis Genel Müdürlüğü'nden önemli duyuru

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Polis Genel Müdürlüğü'nden önemli duyuru
Polis Genel Müdürlüğü'nden önemli duyuru

Polis Genel Müdürlü'nden yapılan açıklama şu şekilde: 

Can ve mal güvenliğimizi tehdit eden, ülkemizi ve vatandaşlarımızı maddi ve manevi kayıplara uğratan, yangın olaylarının temel nedenleri arasında,  dikkatsizlik, ihmal ve yangına karşı gerekli tedbirlerin zamanında alınmaması yer almaktadır.

            Değerli halkımızın, aşağıdaki önlemleri zamanında alarak, yangınları önlemede gerekli hassasiyeti göstereceklerine ve sorumlu birer vatandaş olarak davranış sergileyeceklerine inanıyoruz.  

 

Sorumlu bireyler olarak;

 

  1. Ev ve iş yerlerimizin çevresindeki otları sökerek veya sürdürerek temizleyiniz. Temizlik için kesinlikle ateş yakmayınız.

 

  1. Açık yerler ve özellikle ormanlık alanlarda, arazilerde ve yollarda içtiğiniz sigarayı çevreye atmayınız.

 

  1. Şişe ve cam parçaları güneş altında kaldığı zaman mercek görevi yaptığını ve yangınlara neden olabildiğini unutmayınız.

 

  1. Ateşli pikniğin yasaklandığı alanlarda ateş yakmayınız. Ateşli piknik yapılması durumunda, sadece özel olarak hazırlanmış ocak ve mangallarda ateş yakınız ve ateşin tam olarak söndüğünden emin olmadan bölgeden ayrılmayınız.

 

  1. Kullandığınız tarımsal araçların kontrolünü yapınız. Özellikle hasat dönemlerinde araçlarının elektrik kaçağı olan veya egzozu delik-çürük olan araçları kullanmanız durumunda atılan kıvılcımın bir serveti yok edebileceğini göz önünde bulundurunuz.   

 

  1.  Elektrik telleri ile temas eden ağaçların budanabilmesi veya birbirine temas eden elektrik hatlarının tamiri için gecikmeden yetkililere bilgi veriniz.

 

  1. Yangına sebep olabilecek, ihmal, tedbirsizlik ve dikkatsizliklerden kaçınınız. Yangın belirtisi gördüğünüzde hemen 199 İtfaiye, 155 Polis İmdat veya 177 Orman Yangın Acil telefon hatlarından durumu ilgililere bildiriniz. Yangın söndürme çalışmalarına katılarak veya yardımcı olarak katkı sağlamanın bir vatandaşlık görevi ve yasal yükümlülük olduğunu saygı ile hatırlatırız.  

 

 

 

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