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Polis Genel Müdürlüğü'nden Yenibakış Gazetesine tepki!

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KKTC Polis Genel Müdürlüğü, Yenibakış Gazetesinin , İskele Polis Müdürü görevine atanan Polis Müdür Muavini Gökay KARAGİL ile ilgili yapmış olduğu haberlere tepki gösterdi.
Polis Genel Müdürlüğü'nden Yenibakış Gazetesine tepki!

KKTC Polis Genel Müdürlüğü'ünden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

Yenibakış Gazetesi tarafından, İskele Polis Müdürü görevine atanan Polis Müdür Muavini Gökay KARAGİL aleyhinde, gerek kişisel gerekse mesleki onurunu zedeleyecek tarzda, dolaylı olarak da Polis Teşkilatının itibarını toplum nazarında küçük düşürücü yayınlar yapılmaktadır.

 

         Yenibakış Gazetesi tarafından İskele Polis Müdürü Gökay KARAGİL hakkında yapılan yayınlar gazetecilik meslek etiğiyle bağdaşmayıp tamamıyla gerçek dışı ve asılsızdır.  

 

         Gazeteciler yaptıkları haberlerle halkı bilinçlendirmeye, ilgilileri görevlerini daha hassas yerine getirmeye yönelik olması gerektiği malumdur. Basın mensuplarımızın halk arasında yanlış anlamalara ve kurumların ve kişilerin yıpranmasına neden olabilecek bu tip haberlerin doğruluğunu yetkililerden araştırılarak yazılmasının doğru haber alma hakkı ve beklentisi içerisinde olan halkımıza yapılacak en iyi hizmet olduğu görüşü içersindeyiz.

   

    Kamuoyuna saygı ile duyurulur.   

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