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Polis Genel Müdürlüğünün haftalık trafik raporunu yayınladı

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KKTC’de son bir haftada 55 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 18 kişi yaralandı.
Polis Genel Müdürlüğünün haftalık trafik raporunu yayınladı

KKTC’de son bir haftada 55 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 18 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğünün haftalık trafik raporuna göre kazaların 19’u süratli araç kullanmak, 12’si dikkatsiz sürüş, 9’u kavşakta durmamak, 7’si yakın takip ve 8’i de diğer etkenlerden kaynaklanırken, söz konusu kazalarda toplam 466 bin 200 TL’lik maddi hasar oluştu.

Kazalardan 20’si Lefkoşa, 13’ü Gazimağusa, 17’si Girne, 4’ü İskele ve 1’i de Güzelyurt’ta oldu.

719 SÜRÜCÜYE RAPOR… SÜRAT, CEP TELEFONUYLA KONUŞMA VE SEYRÜSEFER RUHSATSIZ SÜRÜŞ İLK ÜÇ SIRADA

Diğer yandan polis tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde ise kontrol edilen 6 bin 163 araç sürücüsünden 719’u hakkında ileri işleme gidildi.

Trafik suçlarının dağılımı şöyle:

“Sürat (205), Seyir Halinde iken Cep Telefonu ile Konuşmak (157), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (73), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (39), Muayenesiz Araç Kullanmak (28), Alkollü Araç Kullanmak (25), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (24), Dikkatsiz Sürüş (17), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (11), Tehlikeli Sürüş (3), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (3), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (2), Trafik Işıklarına Uymamak (1), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (1) ve 130 diğer trafik suçları.”

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