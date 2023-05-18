Polis Genel Müdürü Kasım Kuni öğrencileri kabul etti...

Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ ziyarette, gençlerin bayramını kutladı ve böylesi anlamlı bir günde gençleri ağırlamaktan onur duyduğunu belirtti.

Kabulde öğrencilere hitap eden KUNİ; Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 104 yıl önce 19 Mayıs’ta Samsun’a çıktığı bu özel günü gençlere armağan etmesinin, Türk gençliğine ne kadar güvendiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti ve Türk gençliğinin de her zaman bayrağına ve vatanına sahip çıkarak, Atatürk’ün İlke ve İnkılapları çerçevesinde geleceğe yön vermeye devam edeceğine dair inancının tam olduğunu söyledi. KUNİ ayrıca, öğrencilere polisin görevleri ile ilgili bilgiler aktardı ve ziyaret anısı olarak gençlere hediye takdim etti.

Heyette yer alan öğrenciler, ziyaret anısı olarak Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ’ye çiçek ve Atatürk baskılı tişört takdim etti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nı temsilen heyette yer alan Emine BAŞARANEL, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kendilerini böylesi özel bir günde, yoğun işleri arasında kabul eden Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ’ye teşekkür etti.