Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve heyeti, Polis Emeklileri Derneği'ni ziyaret etti!

Ziyarette yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen nezaket ziyaretinde kısa bir konuşma yapan Birol Atasü ziyaretten dolayı memnuniyetini bildirip haklı durumlarda her zaman polisin yanında olduklarını polise yapılan fiili saldırılarda kınadıklarını polis mensuplarının vatandaşın güvenlik ve huzuru için çalıştığını bildiklerini Polisin daha etkin görev yapabilmesi için polisle ilgili olarak yapılacak olan yasal değişikliklere destek vereceklerini belirterek , Tüm polis teşkilatına başarılar ve kolaylıklar diledi.

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni de yaptığı konuşmada yeni seçilen başkan ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti,

Polisin emekli olsa da her zaman bir olduğunu ve emekli polislerinde kendilerini daha iyi anlayabildiğini, gerektiğinde onların bilgi ve tecrübelerinde yararlanmak istediklerini belirten Kuni, Destek ve öz eleştirileri ne de açık olduğunu belirterek Yeni secilen Başkan ve üyelere başarılar diledi.