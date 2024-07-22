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Polis gerekeni yaptı... Tehlikeli sürüşe ceza!

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Tatlısu - Geçitkale Anayolu üzerinde seyir halindeki araçta camlardan sarkan iki şahsın tehlikeli görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Polis ekipleri müdahale etti.
Polis gerekeni yaptı... Tehlikeli sürüşe ceza!

Polisten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Söz konusu araç sürücüsü Gazimağusa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından tespit edilerek işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı  6785,20 TL para ve 25 ceza puanı kesildi.

 

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