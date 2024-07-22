Polis gerekeni yaptı... Tehlikeli sürüşe ceza!

Tatlısu - Geçitkale Anayolu üzerinde seyir halindeki araçta camlardan sarkan iki şahsın tehlikeli görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Polis ekipleri müdahale etti.

Polisten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Söz konusu araç sürücüsü Gazimağusa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından tespit edilerek işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı 6785,20 TL para ve 25 ceza puanı kesildi.