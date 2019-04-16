Polis görevini yaptı, Zaroğlu'nun kullanmadığı araca el koydu ceza yazdı! İşte belgesi!

Polis görevini yaptı, Zaroğlu'nun kullanmadığı araca el koydu ceza yazdı!

Polis yaptığı açıklamada, aracı olay anında Zaroğlu’nun kullanmadığını, aracı kullan şahsın, aracın kimin adına kiralandığına dair polise herhangi bir belge ibraz edemediğinden dolayı trafıkten men edildiğini belirttti.

Polis Basın Subayı’nın BRT muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklama şöyle;

“Bugün Yakın Doğu Bulvarı üzerinde trafik ekipleri genel trafik kontrolü yaptığı sırada, bahse konu aracı kontrol etmek için durdurdu.

Sözkonusu kiralık aracı kullanan şahıs, aracın kimin adına kiralandığıyla ilgili herhangi bir belge ibraz edememesi üzerine, polis aracı trafikten men etti. İlgili kiralık araç şirketiyle temasa geçilerek aracın kimin adına kiralandığı yönünde bilgi ve belge istendi. Bu süre zarfında Sayın Milletvekili Bertan Zaroğlu, olay yerine geldi. Daha sonra aracın YDP Milletvekili Zaroğlu adına kiralandığının tesbit edilmesi üzerine araç Sayın Vekile teslim edildi.

Polislerin kontrol yaptığı sırada aracı kullanan sürücü ise, sözleşmede adı olmaması üzerine “Üçüncü şahıs sigorta kapsamı dışında motorlu araç kullanma” sundan rapor edilmiştir.”