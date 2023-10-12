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Polis göz açtırmıyor... 37 Araç trafikten men edildi!

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Polisin dün gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde bin 885 araç kontrol edildi, 37 araç trafikten men edildi, 2 sürücü ise tutuklandı.
Polis göz açtırmıyor... 37 Araç trafikten men edildi!

Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 885 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimler kapsamında 135’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 18’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 18’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 326 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 sürücü tutuklandı ve 37 araç ise trafikten men edildi.

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