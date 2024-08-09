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Polis göz açtırmıyor... 432 Sürücü daha rapor edildi!

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Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 432 araç sürücüsü rapor edildi.
Polis göz açtırmıyor... 432 Sürücü daha rapor edildi!

Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda; toplam 2,287 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 432 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken 18 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

199’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

37’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

24’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

4’ü sigortasız araç kullanmak

8’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak,

148’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

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