Polis göz açtırmıyor... 466 Sürücü daha rapor edildi...

Polisin açıklaması şöyle:
12.07.2024 tarihinde, ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,627 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 466 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 42 araç trafikten men edilmiş ve 2 sürücü ise tutuklanmıştır.
Rapor Edilen Trafik Suçları İse;
182’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,
52’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
19’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
8’i sigortasız araç kullanmak
3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak,
2’si trafik ışıklarına uymamak ve
145’si diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.
31’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
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