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Polis göz açtırmıyor... Son kontrollerde 5 kişi tutuklandı, 88 araç trafikten men edildi!

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Halkımızın huzur ve güvenliği için, dün akşam ülke genelinde eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.
Polis göz açtırmıyor... Son kontrollerde 5 kişi tutuklandı, 88 araç trafikten men edildi!

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanları içerisinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapan yerler, kafeler, marketler, kumarhaneler, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ve trafikte araçları ile seyir halinde olan sürücüler kontrol edilmiştir.

Ülke Genelindeki Asayiş Denetimleri Kapsamında;

(1) Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 81 kişi ve

(2) Ülkede herhangi bir yasal satatüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Ülke Genelindeki Trafik Denetimleri Kapsamında;

Toplam 5,873 araç sürücüsü kontrol edildi ve 446’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 34’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş ehliyetsiz araç ve sigorta kapsamaksızın kullanmak, 147’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 24’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 45’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 14’ü sigortasız araç kullanmak, 80’i trafik ışıklarına uymamak ve 429’u diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 1,225 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 araç sürücüsü tutuklanmış ve 88 araç ise trafikten men edilmiştir.

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