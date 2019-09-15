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POLİS: Güzelyurt'ta askeri bölgenin fotoğrafını ve videosunu çeken 2 Rum tutukladı!

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POLİS: Güzelyurt'ta askeri bölgenin fotoğrafını ve videosunu çeken 2 Rum tutukladı!
POLİS: Güzelyurt'ta askeri bölgenin fotoğrafını ve videosunu çeken 2 Rum tutukladı!

Güzelyurt'ta askeri bölgenin fotoğrafını ve videosunu çeken 2 Rum tutukladı!

Polis açıklamasında “Bugün saat 10.00 sıralarında   Güzelyurt'ta askeri bölgenin fotoğrafını ve video çekimini yaptığı gerekçesi ile M.X. (K-52) ve G.X. (K-20) tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.” denildi.

Adanın kuzeyinde “evlerinin fotoğraflarını çektikleri” gerekçesi ile 2 Kıbrıslı Rum kadın tutuklandı.

Fileleftheros’a göre bugün öğle saatlerinde iki Kıbrıslı Rum kadın, ara bölgenin kuzeyinde  fotoğraf çektikleri gerekçesiyle polis tarafından tutuklandı.

Habere göre; 52 ve 20 yaşlarındaki anne kız, ara bölgede kalan eski evlerini fotoğraflamak istediler. Fark edilen anne kız, KKTC polisi tarafından “askeri yasak bölgede fotoğraf çekme” gerekçesiyle tutuklandı.

Anne ve kızın yarın sabah askeri mahkemeye çıkartılacağı da belirtildi.

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