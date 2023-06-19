Polis Halk Koşusunda Polis Ve Halk Birlikte Koştu…

Polis Örgütü’nün 59’uncu kuruluş yıldönümü ve "Polis Haftası Kutlama Etkinlikleri" kapsamında Polis tarihinde ilk kez düzenlenen Polis-Halk Koşusu (10k), bugün polis ve halkın yoğun katılımı ile Lefkoşa’da koşuldu.

KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen Polis-Halk Koşusu, saat 07:00’de Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ tarafından başlatıldı. Polis tarafından alınan yoğun güvenlik ve trafik tedbirleri ile, tüm sporcuların koşuyu sağlıklı bir şekilde tamamlamasının ardından ödül törenine geçildi.

11 kategoride gerçekleştirilen ödül törenine, Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ, PGM I. Yardımcısı Ahmet BEŞERLER ile İlçe ve PGM-Bölüm Müdürlerinin yanı sıra, KKTC Atletizim Federasyonu başkanı Ferhat SAKALLI, koşuya sponsor olan Serkan BENZİNCİ (Trucks Trading Ltd.), Hasan SAPSIZOĞLU(Sapsızoğlu Garaj ve Yedek Parça), Serhat MENGÜÇ ve Yaşar SAPSIZOĞLU(Oero Trading Ltd.)’nun katılımı ile dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ödül töreninin tamamlanmasının ardından koşunun gerçekleşmesi için katkı yapan sponsorlara, Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ tarafından koşu anısı olarak teşekkür plaketi takdim edildi.