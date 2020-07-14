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Polis HDP’nin eylemine müdahale etti, Veli Saçılık gözaltına alındı

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HDP’nin Ankara’da Ulucanlar Cezaevi önünde yapma istediği açıklamaya polis müdahale etti, HDP MYK üyesi Veli Saçılık'ı gözaltına alındı.
Polis HDP’nin eylemine müdahale etti, Veli Saçılık gözaltına alındı

HDP’nin Ankara’da Ulucanlar Cezaevi önünde yapma istediği açıklamaya polis müdahale etti, HDP MYK üyesi Veli Saçılık'ı gözaltına alındı.

HDP’liler “Demokrasi Buluşmaları” kapsamında Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi önünde “Hep Birlikte Hukuk ve İnsan Hakları İçin Buluşuyoruz” çağrısıyla açıklama yapmak istedi. Ancak polis HDP’lilerin açıklamasına izin vermedi. Kalkanlarla etrafı çevrilen HDP’liler, gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP MYK üyesi Veli Saçılık'ın da bulunduğu öğrenildi.

Basının görüntü alması polis tarafından engellenmek istenirken, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki’nin de Ulucanlar Cezaevi Müzesi önüne yürümesine izin verilmedi.

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