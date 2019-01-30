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Polis Hırsızlık zanlılarının fotoğraflarını paylaştı. İşte o fotoğraflar

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Polis, Lefkoşa’da bugün bir bankada meydana gelen hırsızlık olayının zanlılarının fotoğraflarını basına dağıttı.İşte o fotoğraf
Polis Hırsızlık zanlılarının fotoğraflarını paylaştı. İşte o fotoğraflar

Polis, Lefkoşa’da bugün bir bankada meydana gelen hırsızlık olayının zanlılarının fotoğraflarını basına dağıttı.

 

Polisin konuyla ilgili açıklamasında, fotoğraftaki şahısları görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istedi.10001000p22462ednmainhirsiz-foto.jpg

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