Polis Hırsızlık zanlılarının fotoğraflarını paylaştı. İşte o fotoğraflar

Polis, Lefkoşa’da bugün bir bankada meydana gelen hırsızlık olayının zanlılarının fotoğraflarını basına dağıttı.
Polisin konuyla ilgili açıklamasında, fotoğraftaki şahısları görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istedi.
Polis, Lefkoşa’da bugün bir bankada meydana gelen hırsızlık olayının zanlılarının fotoğraflarını basına dağıttı.
Polisin konuyla ilgili açıklamasında, fotoğraftaki şahısları görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istedi.
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