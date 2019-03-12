Polis hırsızlıktan tutuklandı

Limasol’daki 51 yaşındaki polisin, geçtiğimiz gün, hırsızlık suçundan tutuklandığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, 51 yaşındaki Rum polisinin, bir vatandaşın kendisine teslim ettiği cüzdandan para çalması nedeniyle tutuklandığını yazdılar.

Habere göre olayla ilgili sorgulanan polis, daha sonra, ileri soruşturmanın devamı koşuluyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Alithia gazetesi, Limasol Karnavalı çerçevesindeki maske giyme (karnaval giysisi giydirme) gününde, geçtiğimiz Cumartesi gecesi, Çiriu stadyumu yakınlarındaki bir bet ofisine giren maskeli bir kişinin, 2 bin Euro nakit para çaldığını yazdı.

Gazete, söz konusu hırsızın karnaval maskesi ve siyah eldiven taktığına dikkati çeki.

Fileleftheros gazetesi ise polisin, Baf’a bağlı bir köyde ikamet eden 24 yaşındaki bir kişiyi, yine Baf’a bağlı Emba’da ikamet eden bir seferinin evinden, mermileriyle birlikte G 3 tüfeği çaldığı gerekçesiyle tutukladığını yazdı.

Habere göre 24 yaşındaki zanlı, hırsızlık suçunu kabul ederken çaldığı tüfek ve mermileri de iade etti.