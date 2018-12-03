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Polis iki kişiyi darp etti!

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İki kişiyi darp eden ppolis tutuklandı
Polis iki kişiyi darp etti!

 Limasol’da Cumartesi günü sabaha karşı, iki kişiyi darp eden polisin tutuklandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, söz konusu polisin, yolcu olarak bulunduğu aracın kırmızı ışıkta geçtiğini ve kazaya ramak kaldığını; diğer araçta bulunanların bu duruma tepki gösterdiğini ve aralarında kavga çıktığını, akabinde de araçta yolcu olarak bulunan polisin, diğer araçtaki kişilerden ikisini darp ettiğini yazdı.

Haberde, bahsi geçen polisin daha önce de başka bir olay nedeniyle açığa alındığı belirtilirken,  aleyhinde 2 günlük tutukluluk emri verildiği kaydedildi.

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