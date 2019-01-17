Polis ikna etti! İntihardan vazgeçtiler...

Mağusa’da bu sabah, mahkeme kararı ile evden çıkarılmak istenen Sıdıka Öztürk, evin damına çıkarak intihar edeceği tehdidinde bulundu.
Dama çıkan kadına alt katta evi olan eski eşi de eşlik etti. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde dama çıkan iki kişiyi ikna etti.
Ne olmuştu?
Gazimağusa’da evlerinden tahliye edilmek isteyen insanlar intihar girişiminde bulundu!
Gazimağusa’da evlerinden çıkarılmak istenen karı-koca evlerinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Polisin “aşağı inin” çağrılarını dinlemeyen çifti çatıdan indirme çabaları işe yaradı.
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