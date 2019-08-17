Polis ilk defa kaçak işçi çalıştırana da soruşturma başlattı

Sandallar köyünde ağıllar bölgesinde 2017 yılından beri kaçak olarak çalıştırılan ve ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen Jamshid Radjabov ile Zulfira Radjabova tutuklandı.

Kıprıs Postası'ndan Nadire Bahadi'nin haberine göre Sandallar köyünde ağıllar bölgesinde polis ekipleri tarafından yapılan bir kontrolde 2017 yılından beri ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilen Jamshid Radjabov ile Zulfira Radjabova tutuklandı. Zanlıların polise verdikleri gönüllü ifadede 2 yıldan beri Hasan Ereş’in yanında hayvanlarına baktıklarını söylemeleri üzerine polis Ereş çalışma izinsiz işçi çalıştıran Ereş hakkında da soruşturma başlattı. İzinsiz ikamet suçlaması ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlılar, ihraç işlemleri tamamlanana kadar 3 gün poliste tutuklu kalacak.

2 YILDIR KAÇAK ÇALIŞTIRILIP, KAÇAK YAŞIYORLAR

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Ömer Ülger mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Jamshid Radjabov’un 29 Temmuz 2017, zanlı Zulfira Radjabova’nın ise 16 Kasım 2017 tarihinden beri ülkede izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Zanlıların polise verdikleri ifadede 2 yıldan beri Hasan Ereş’in yanında hayvanlarına baktıklarını itiraf ettiklerini söyleyen Ülger, Hasan Ereş hakkında da soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlıların ülkede yasal statülerinin olmadığını belirten Ülger, ihraç işlemlerinin tamamlanana kadar zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.