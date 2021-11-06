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Polis İngilizce Sınav Sonuçları Belli Oldu

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Polis İngilizce Sınav Sonuçları Belli Oldu
Polis İngilizce Sınav Sonuçları Belli Oldu

Polis ve itfaiye memurluğu için yapılan İngilizce sınavının sonuçları çıktı.

Polis Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğü Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından bugün gerçekleştirilen Polis ve İtfaiye Memurluğu İngilizce sınavı sonuçları yayınladı.

Sınavda 50 (elli) puan ve üzeri puan alanların başarılı sayıldığı, sınav sonuçlarına göre İngilizce sınavında başarılı olanlar spor sınavına girmeye hak kazandığı ifade edildi.

Sınav sonuçlarına itiraz için, Polis Genel Müdürlüğünün web sayfasından yayınlanmasından sonra en geç 3 (üç) iş günü içerisinde web sayfasından veya İlçe Polis Müdürlüklerinden temin edilecek “Sınav İtiraz Dilekçesi” doldurularak Polis Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Özlük İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerektiği belirtildi. 

SINAV SONUÇLARI İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ.

http://www.detaykibris.com/d/file/polis-ingilizce-sinav-sonuclari-ingilizcesinavsonuc2021.20211106152331.pdf

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