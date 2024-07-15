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Polis ismini açıkladı... 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Gönyeli-Boğazköy Anayolu üzerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili polisten açıklama yapıldı. Kazada 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Polis ismini açıkladı... 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

15.07.2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gönyeli-Boğazköy Anayolu üzerinde(Atatürk Caddesi),  Ammer Yassır Babıker DAFAALLA (E-24) yönetimindeki KR 559 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan selvi ağacına çarpmıştır. Kaza sonucu araç sürücüsü Ammer Yassır Babıker DAFAALLA (E-24) kaza yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

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